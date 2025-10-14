Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen "İlk Ders: Gazze" temalı etkinlik, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleşti. Etkinlikte, Filistin’deki sağlık sisteminin çöküşü ve yaşanan insani kriz tüm yönleriyle ele alındı.

Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) ülke genelinde başlattığı "İlk Ders: Gazze" etkinliği gerçekleştirdi. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe akademisyenler, öğrenciler ve sağlık çalışanları katıldı. Programda, sağlık eğitimi alan öğrencilerin yalnızca tıbbi bilgiyle değil, aynı zamanda evrensel insanlık değerleriyle de yetiştirilmesinin önemi vurgulandı.