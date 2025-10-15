Siirt merkezine bağlı Kalender köyünde freni boşalan kamyonun neden olduğu trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kalender köyü yolunda meydana geldi. Seyir halindeyken freni boşalan kamyon, yoldan çıkıp devrildi. Kazada kamyon sürücüsüyle birlikte araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.