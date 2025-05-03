Siirt’te eşiyle boşanma aşamasında olan bir kişi, 2 yaşındaki kızı ile intihara teşebbüs etti.

Olay, Siirt’in Kurtalan ilçesi Tekel Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi ile boşanma aşamasında olan Ö.D. 2 yaşındaki kız çocuğu ile birlikte bir inşaatta intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri edildi. Polisler, Ö.D.’yi ikna ederek intihar eyleminden vazgeçirdi.

Ö.D. ve 2 yaşındaki kız çocuğu ambulansla hastaneye kaldırıldı.