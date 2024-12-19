Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt İl Müdürlüğü tarafından avcılık bilgilendirme toplantısı gerçekleşti.

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü Merkez Şefliği av koruma ve kontrol ekiplerince koruma kontrol çalışmaları kapsamında yasa dışı avlanmanın önüne geçmek için kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında avcılara yönelik eğitim verildi. Pervari ilçesi Beğendik beldesinde, jandarma karakol komutanlığı ekipleriyle beraber düzenlenen toplantıda katılımcılara, bölgenin yıl boyunca ava ve avcılık faaliyetlerine kapalı olduğu, dağ keçisinin bölgede korunması ve hiçbir şekilde zarar verilmemesi gerektiği, keklik, tavşan, bıldırcın, sülün, saka kuşu, şahin, kartal, atmaca, ördek gibi izinsiz yaban hayvanının taşınmasının yasak olduğu ve izinsiz olarak taşınan yaban hayvanlarının tespit edilmesi, kaçak olarak avcılık faaliyeti yapılması ve yapılan yol kontrollerinde, fotokapan kameralarda yakalanması durumunda idari para cezası ve tazminat bedelinin uygulanacağı hususunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Kaçak avcılıkla karşılaşılması durumunda vatandaşların Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne ve aynı zamanda kolluk kuvvetlerine ivedilikle ulaşılarak ihbarda bulunulması istendi.