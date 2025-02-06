Siirt’te 2025-2026 Av Dönemi İl Av Komisyonu Vali yardımcısı Birkan Tatlısöz başkanlığında toplandı.

İl Av Komisyonu toplantısında, çeşitli avlanma süreleri, avcı başına günlük avlanacak av hayvanı limitleri, yasaklanan devlet ve genel avlaklar türleri ve avlanma günleri, il genelinde yasaklanan türler, koruma altına alınacak av hayvanları ve avına izin verilenler, avlanmada kullanılması ve bulundurulması yasaklanan araç ve gereçler ile avlanma esasları, yasaklanan avlanma usulleri, yaban domuzu sürek avı esasları, mücadele amaçlı avlanmalar ve diğer kısıtlama ve düzenlemeler görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda alınan İl Av Komisyonu kararları, Ankara’da yapılacak olan Merkez Av Komisyonu (MAK) toplantısının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecektir.