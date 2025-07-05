Siirt aniden yola fırlayan 5 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Zekeriya Çabuk Caddesi üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi ile plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, aniden yola fırlayan Mirhan R.T. (5) isimli çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan küçük çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.