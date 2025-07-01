Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl Türkiye genelinde düzenlenen Yaz Kur’an Kurslarının 2025 yılı açılışı, Siirt’te gerçekleştirilen törenle başladı.

Törene Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, İl Müftüsü Şakir Pinal, din görevlileri, öğrenciler ve veliler katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Vali Kızılkaya, çocukların yaz tatilini Kur’an-ı Kerim ve değerler eğitimiyle değerlendirmesinin önemine dikkat çekerek, milli ve manevi değerlere sahip nesillerin yetişmesinde emeği geçen hocalara ve ailelere teşekkür etti. Yaz Kur’an Kurslarının hayırlı olmasını dileyen Vali Kızılkaya, çocukların huzurlu, verimli ve bereketli bir yaz dönemi geçirmesini temenni etti.