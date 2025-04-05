Siirt’te hakkında kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma suçundan aranan ve hakkında toplam 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.M., Siirt il merkezinde saklandığı adreste yapılan operasyonla yakalandı. D.M., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara teslim edildi.