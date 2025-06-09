İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kurban Bayramı tatilinin ilk 4 gününde 2 bin 960 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 32 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti, 4 bin 817 vatandaşımız ise yaralandı" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı’ndaki kazalara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Yerlikaya, Kurban Bayramı’nın ilk 4 gününde ise 2 bin 960 trafik kazasının yaşandığını ve 32 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 817 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yolların kuralı olur, kralı olmaz. Kurban Bayramı’nın 3’üncü günü 722 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 6 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. Bin 227 vatandaşımız ise yaralandı. 6 canımızı daha kaybettik. Bir evladın gülüşü, bir annenin duası, bir babanın bekleyişi yarım kaldı. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize hüzün karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil. Hız yapma, sevdiklerin seni bekliyor. Kurban Bayramı tatilinin ilk 4 gününde 2 bin 960 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 32 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti, 4 bin 817 vatandaşımız ise yaralandı."

"1 milyon 912 bin 720 araç denetlendi"

Bir anlık hız, bir ömürlük pişmanlık diyen Bakan Yerlikaya, "Kurban Bayramı’nda Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor. Bayram Tatilinin ilk 4 gününde trafik ekiplerimizce; 1 milyon 912 bin 720 araç denetlendi. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.