Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, TEKNOFEST’te Türkiye 4.’sü Olan Siirt Marifet Roket Takımını makamında kabul ederek, kendilerini tebrik etti.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, Türkiye’nin en büyük teknoloji ve havacılık festivali olan TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Roket Yarışması’nda Türkiye 4.’sü olma başarısı gösteren Siirt Marifet Roket Takımını makamında kabul etti.

Ziyarete İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz ve danışman öğretmenler de katıldı. Öğrenciler, geliştirdikleri proje hakkında Vali Kızılkaya’ya bilgi verirken, Vali Kızılkaya, elde edilen bu önemli başarıdan dolayı öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik etti.

Vali Kızılkaya, gençlerle sohbetinde onların hedef ve hayallerini gerçekleştirmeleri için her türlü desteğin sağlanacağını ifade ederek, "Yaklaşık 7 bin takımın başvurduğu Roket Yarışması’nda ön elemeleri geçerek finallere katılmaya hak kazanan ve üstün bir performans sergileyerek Türkiye 4.’sü olan Marifet Roket Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Bu başarı Siirt için büyük bir gururdur" dedi.