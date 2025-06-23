Siirt Belediyesi, su kaynaklarının korunması ve kaçak kullanımın önlenmesi amacıyla Haziran ayı boyunca şehir genelinde yoğun denetimler gerçekleştirdi.

Belediye ekipleri, farklı mahallelerde yürüttükleri çalışmalar kapsamında 120 hane ve bahçede incelemelerde bulundu. Denetimlerde 90 adet kaçak su kullanımı tespit edilirken, belediyeye bağlı Kayıp-Kaçak Su Ekipleri yasa dışı hatlara anında müdahale etti. Kaçak hatlar kapatıldı ve ilgili mevzuat gereğince tutanaklar düzenlendi. Siirt Belediyesi yetkilileri, sürdürülebilir su yönetimi hedefi doğrultusunda denetimlerini kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.