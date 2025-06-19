Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine kent genelinde seyyar satıcılara yönelik denetimlerini artırdı.

Gerçekleştirilen çalışmalara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Özellikle ana cadde ve ara sokaklarda kaldırım ve yolları işgal ederek yaya ve araç trafiğini olumsuz etkileyen, izinsiz ve halk sağlığını tehdit edecek şekilde satış yapan seyyar satıcılar hakkında işlem yapıldı. Sabit semt pazarları dışında faaliyet gösterdiği tespit edilen satıcılara, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı. Vatandaşların güvenli, düzenli ve sağlıklı bir şehir ortamında yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla sürdürülen denetimlerin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.