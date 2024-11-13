Siirt Belediyesi, Hizan-Siirt içme suyu hattında bulanıklık tespit edildiği için şehir genelinde 2 gün su kesintisi yapılacağını duyurdu.

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamada; suyun tasarruflu kullanılması istendi. Açıklamada, "Son günlerde Van, Bitlis ve Hizan bölgesinde meydana gelen yoğun yağışlar nedeniyle, şehrimize gelen içme suyu kaynaklarında aşırı bulanıklıklar tespit edilmiştir. Siirt Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (SİSKİ), su arıtma tesislerinin mevcut durumda suyu tam olarak arıtamaması sebebiyle, vatandaşlarımızın sağlığını koruma amacı güderek önlem olarak su kesintisine gitme kararı alınmıştır. Bu kapsamda, şehir genelinde 2 gün sürecek olan su kesintisi uygulanacaktır. Vatandaşlarımızdan, su kullanımında özen göstermeleri ve tasarruflu olmaları önemle rica olunur" denildi.