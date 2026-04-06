GÜNEYAZ Kültür ve Sanat oluşumu, gerçekleştirdiği nitelikli etkinliklerle dikkat çekmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Hüseyin Okan Merzeci Anadolu Lisesi iş birliğiyle düzenlenen “Aşkın Dilinde Bir Ozan: Karacaoğlan” başlıklı anma programı, öğrenciler ve davetliler tarafından yoğun ilgi gördü.

Programın sunuculuğunu eğitimci-yazarlar Faik Güçlü ve Ebru Güneyan üstlenirken, etkinlik okul müdürünün açılış konuşmasıyla başladı. Ardından söz alan yazar Mehmet Ali Elçin, Karacaoğlan’ın hem insani yönünü hem de edebî kişiliğini ele aldığı konuşmasıyla dinleyicilere kapsamlı bir perspektif sundu.

Etkinliğin müzik bölümünde sahne alan bağlama virtüözü Ercem Şahan, seslendirdiği Karacaoğlan türküleriyle salonda duygu dolu anlar yaşattı. Şiir bölümünde ise Gülümser Tekiner, Birgül Sarıkaya, İlyas Şengün, Ali Bilir ve Saadet Bilir sahne alarak Karacaoğlan’ın dizelerini seslendirdi ve programa ayrı bir derinlik kattı.

Yazar Orhan Özdemir de etkinlikte hem Karacaoğlan şiirlerinden örnekler sundu hem de ozan üzerine yaptığı değerlendirmelerle dinleyicilerin edebî birikimine katkıda bulundu. Özdemir’in anlatımları, özellikle gençler tarafından ilgiyle takip edildi.

Programın dikkat çeken bölümlerinden biri ise Büyükşehir Belediyesi folklor ekibinin sahnelediği Silifke yöresi halk oyunları oldu. Renkli görüntülere sahne olan gösteri, izleyicilerden büyük alkış aldı.

GÜNEYAZ Kültür ve Sanat oluşumunun öncülüğünde gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlik, yalnızca bir anma programı olmanın ötesine geçerek kültürel mirasın genç kuşaklara aktarılması adına önemli bir adım olarak değerlendirildi. Katılımcılar, benzer etkinliklerin artarak devam etmesi gerektiğini ifade etti.