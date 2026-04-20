Sigenergy, SolarEx İstanbul 2026 katılımının ardından Türkiye'deki pazar konumunu güçlendirdiğini duyurdu. Şirket; konut, ticari ve endüstriyel ve şebeke ölçekli çözümlerden oluşan tüm portföyünü sektör profesyonellerinden oluşan kitleye sergiledi.

Akıllı enerji çözümleri alanında faaliyet gösteren Sigenergy, SolarEx İstanbul 2026'ya katılımını tamamlayarak Türkiye pazarındaki konumunu güçlendirdi ve bölgedeki marka görünürlüğünü önemli ölçüde artırdı. Yerel distribütörü Redsun Enerji ile iş birliği yapan şirket; konut, ticari ve endüstriyel (T&E) ve şebeke ölçekli çözümlerden oluşan tüm portföyünü sektör profesyonellerinden oluşan kitleye sergiledi.

Fuarın, şirket için verimli geçtiği belirtilirken, şirketin hem Redsun Enerji ile olan stratejik ortaklığını güçlendirmesine hem de potansiyel müşteri ve ortaklarla yeni bağlantılar kurmasına olanak tanıdığı bildirildi. Şirketin modüler enerji depolama sistemleri ve yüksek verimli invertör teknolojileri yoğun ilgi gördü. Ziyaretçiler, şirketin gelişmiş teknik yeteneklerini ve yüksek seviyedeki sistem entegrasyonunu, giderek daha rekabetçi hale gelen bir ortamda temel farklılaştırıcı özellikler olarak vurguladı. Fuarın, Sigenergy'nin Türkiye'deki ticari genişlemesine ve gelir artışına doğrudan katkıda bulunması bekleniyor.