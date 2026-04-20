Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobilin eczaneye girdiği kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağı Erkilet Osmangazi Mahallesi 49. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol üzerinde bulunan bir eczaneye girdi. Kazada 1 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Şırnak'ta jandarmadan asayiş, kaçakçılık ve narkotik operasyonu
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA