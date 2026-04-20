İzmir'in Menderes ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra alev alan otomobilde hayatını kaybeden genç doktorun kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında O-31 İzmir-Aydın Otoyolu Havalimanı gişeleri girişinde meydana geldi. Beyza Nur Pürmüs (25) idaresindeki 35 CPT 125 plakalı otomobil, gişelere yaklaştığı esnada kontrolden çıktı. Otomobil hızla beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçta yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü ve tüm aracı sardı. Kaza esnasında otomobilin kapılarının kilitli konumda olması ve sürücünün emniyet kemerinin takılı bulunması müdahaleyi zorlaştırdı. İhbar üzerine bölgeye otoyol jandarması, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürüldü. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Hayatını kaybeden sürücünün İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde patoloji asistanı olarak görev yaptığı öğrenildi. Genç doktorun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Beyza Nur Pürmüs'ün naaşı Evka 2 Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'na defnedildi.

Kaza anı kameraya yansıdı

Öte yandan, feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin gişelere doğru ilerlediği, kontrolünü kaybeden aracın hızla bariyere çarptığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.