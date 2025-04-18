Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından çay ve tütün tespit köpeği ile yapılan çalışmalarda 670 paket kaçak sigara yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kayseri - Malatya Karayolu üzerinde yol kontrol devriyesinde çay ve tütün tespit köpeği ile yapılan çalışmalarda iki ayrı tırda toplam 670 paket kaçak sigara bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.