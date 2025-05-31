Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla düzenlenen programda, sigara bırakma polikliniği aracılığıyla sigarayı bırakan vatandaşlara teşekkür belgeleri verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda düzenlenen programa Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Melikgazi Sağlıklı Hayat Merkezi Sigarayı Bırakma Tedavisi Polikliniği’nde görev yapan Uzman Dr. Ayşegül Yılmaz Türker ve tedavi olan sigara bağımlıları katıldı. Konu ile ilgili bilgiler veren Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, "Malumunuz tütün kullanımının sağlığa zararları konusunda toplum bilinci oluşturmak adına tüm dünyada 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü olarak kutlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl 8 milyondan fazla insan tütün kullanımı nedeni ile hayatını kaybetmektedir. Ülkemizde de maalesef çok farklı bir durum söz konusu değil. Bizde de 100 binin üzerinde insanımız tütün ve tütün ürünlerinin kullanımına bağlı hastalık nedeni ile hayatını kaybetmektedir. Sigara kullanımı başta akciğer kanseri olmak üzere birçok kanserin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Akciğer kanserinin bilindiği üzere yüzde 90 sebebi tütün ve tütün ürünlerinin kullanımıyla gerçekleşmektedir. İlimizde şu an 5 tane Sigara Bırakma Polikliniği faaliyet gösteriyor. Bir tanesi Erciyes Üniversitesi Hastanesi bünyesinde. Şehir Hastanesi bünyesinde hem göğüs hastalıkları onun dışında aile hekimliği kliniklerinde Sigara Bırakma Polikliniklerimiz var. Bunun dışında birinci basamak dediğimiz Sağlıklı Hayat Merkezlerinden de Melikgazi ve Servet Başkal Sağlıklı Hayat Merkezinde de sigara bırakmak isteyen vatandaşlarımıza sağlık çalışanı arkadaşlarımız yardımcı olmaktadır. 2024 yılında Kayseri’de toplam 4 bin 016 başvuru oldu. Bunlardan bin 558 tanesine ilaç desteği ile tedavi olanağı sunulmuş oldu. 2025 yılının ilk 4 ayında da bin 535 başvuru oldu. Bunlardan 671 tanesine ilgili hekimimiz tarafından gerekli destek sağlanmış oldu. Ben vatandaşlarımıza destek olan başta hekim arkadaşlarımız olmak üzere, eğitimleri veren, bu mücadelenin içerisinde olan hem sağlık çalışanlarına hem de bize destek veren vatandaşlarımıza hem de burada bir araya gelmemize vesile olan sigarayı bırakıp diğer insanlara örnek olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Melikgazi Sağlıklı Hayat Merkezi Sigarayı Bırakma Tedavisi Polikliniği’nde görev yapan Uzman Dr. Ayşegül Yılmaz Türker, "Sigara bırakma polikliniğine başvuran hasta sayısı aslında her geçen gün artıyor. Şu an net bir sayı veremiyorum ama şöyle söyleyebilirim. Başvuran hastalarımızın hepsine biz danışmanlık hizmeti veriyoruz ve uygun durumda olan hastalara da ilaç desteğinde bulunuyoruz. Tabi bu ilaç desteği Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz temin edilen ilaçlardır. O yüzden hastalara şunu söylemek istiyorum; bu bir hastalık ve bu hastalığın da tedavisi mümkün. Nasıl bir tansiyon, şeker hastalığında doktora gidip tedavi oluyorlarsa burada da sigara kullanan kişileri ben sigara bırakma polikliniğine davet ediyorum. Burada doktor destekli uygulanacak tedavi ile beraber bırakma başarısının sağlanacağını düşünüyorum. Polikliniklerde başvuru artıyor ama bu iş biraz da irade ile alakalı olduğu için genelde başvuran hastalarda bırakma başarı oranları yüzde 20-25 aralığında kalmaktadır. Fakat biz takip ve kontrollerimiz sırasında bu süreçte bırakamayan ya da bırakmakta zorlanan hastalarımıza da elimizden geleni yapıyoruz. Özellikle bunu psikososyal destek uygulayarak yapmaktayız" ifadelerini kullandı.

"Hırıltıdan ve ağrıdan uyuyamıyordum"

62 yaşında sigarayı bırakan Hayrettin Kulak, "Ben 62 yaşındayım. 1974’ten beri sigara içiyorum. Sigarayı bırakmayı zaten istiyordum. Sağ olsun hocamız da bize çok destek verdi. Allah razı olsun. Onun sayesinde bunu da başardım inşallah. Başarmaya da devam edeceğim. Günde 2 paket içiyordum. Bırakma süreci 1 ay gibi sürdü. Bıraktıktan sonra çok iyiyim. Akşam öksürükten yatamazdım. Döndükçe hırıltıyla boğazımın ağrısından duramazdım. Fakat şimdi çok şükür çok iyiyim. Bütün vesile olanlara teşekkür ederim" dedi.

"Oğlumda merak uyandırınca bırakmaya karar verdim"

19 yıldır sigara kullanan Tuğba İmamoğlu ise, "Ben 2006 yılından beri sigara içiyordum. Hiç bırakma denemem de olmadı. Günde 2 pakete yakın sigara kullanıyordum. Daha sonra oğlumda da merak uyandırmaya başladı. Sigara içince olabilecekleri anlamaya başlayacak yaşa geldiğinde ‘Anneciğim senin ölmeni istemiyorum’ ya da sigara paketinin üzerindeki resimlerden rahatsız olduğu için sigaraya karşı bir soru sorma isteği olunca dedim ki ben bırakmalıyım. İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş lafını da bizzat yaşadım. Ben çok özgürleştiğimi düşünüyorum. Yani sigaram var mı yok mu stresinden kurtuldum. Kötü kokuyor muyum stresinden kurtuldum. İnsanları rahatsız ediyor muyum stresinden kurtuldum. Kendime güvenim geldi. Özgüvenim arttı. Bu vesile ile birçok kişiye de örnek olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Gecesi gündüzü olmayan bir bağımlılık"

27 yıl sonra sigarayı bırakan 49 yaşındaki Mithat Alpugan da, "49 yaşındayım. Yaklaşık olarak 27 senedir sigara içiyorum. Bu süreçte de sigarayı bırakma denemem hiç olmadı. Son 1 yıldan beri de sigara ile vedalaşma zamanımın geldiğini fark ettim. Harika bir doktor hanımın desteğini alarak sigarayı bırakmaya başladım. Tabi sürecimiz devam edecek fakat şu anda çok büyük keyfini yaşamaktayım. Sigara yaşam standardınıza engel. Gecesi gündüzü olmadan bir bağımlılık söz konusu. Devamlı sigarayı bulabilmek için açık marketleri ve ya sigara alabilmek için öncelikli alış verişi dile getirdik hep. Şimdi vücudumda fazladan bir ağırlık taşımıyorum. Paket nerede kaygısı gütmüyorum. Sigara bitecek derdinde değilim. Bu benim için çok büyük bir konfor" dedi.

Programda İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ve Melikgazi Sağlıklı Hayat Merkezi Sigarayı Bırakma Tedavisi Polikliniği’nde görev yapan Uzman Dr. Ayşegül Yılmaz Türker tarafından sigarayı bırakan vatandaşlara teşekkür belgesi takdim edildi.