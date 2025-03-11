Çayırova’da ihtiyaç sahibi vatandaşlara götürülen sıcak yemekler, Ramazan ayında yüzleri güldürüyor.

Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce gerçekleştirilen sıcak yemek dağıtımı kapsamında, ilçede hastalığı yüzünden yemek yapamayan, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara düzenli olarak sıcak yemek götürülüyor. Bu çerçevede, günlük hazırlanan 3 çeşit yemek, tespiti gerçekleştirilen hanelere Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince Ramazan ayında da ulaştırılıyor.

Geçtiğimiz yıl boyunca 26 binden fazla kap sıcak yemeği belirlenen adreslere ulaştıran Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında da ilçede hastalığı yüzünden yemek yapamayan, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürüyor.