Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle farkındalık oluşturmak için, Kapadokya’da havalanan sıcak hava balonlarına LÖSEV pankartları asıldı.

Sıcak hava balon pilotu Ahmet Başyiğit; "Bilindiği üzere 2-8 Kasım tarihleri Lösemili çocuklar için farkındalık haftası olarak kutlanmaktadır. Kapadokya’dan 2 Kasım itibariyle lösemili çocuklar için uçmaya başlıyoruz. Bu hafta içerisinde çeşitli etkinliklerimizi Türkiye genelinde lösemili çocuklarımıza farkındalık oluşturmak amacıyla etkinliklerimize devam ediyoruz. Bizler bugün lösemili çocuklarımız için uçuyoruz" dedi.

LÖSEV Kayseri Halkla İlişkiler Sorumlusu Murat Gündoğan; "LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı olarak, 26 yıldır tüm Türkiye genelinde vakfımıza kayıtlı 95 bini aşkın lösemi ve kanser tedavisi gören çocuklarımız ile ailelerine her türlü maddi manevi desteği sağlayarak çocuklarımızı hayata bağlıyoruz. Ülkemizde her yıl Kasım ayının ilk haftası LÖSEV’ in öncülüğünde 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası olarak anılmaktadır. Sizleri 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında çocuklarımızın fiziki ve sosyal hayatlarında yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekmek ve onlara destek olmak amacı ile hafta boyunca ’LÖSEVdeHerÇocukKahraman’ diyerek kamuoyunda ses getirecek etkinlikler düzenleyip sesimizi duyurmamıza aracı olmaya davet ediyoruz. 2- 8 Kasım tarihlerinde ülke genelinde çocukluk çağı Lösemi hastalığının rengi olan ’Turuncu’ renk ön planda olacaktır" dedi.

Merkeze bağlı Göreme beldesinden havalanan sıcak hava balonları; yaklaşık 45 dakika havada kalarak hem görsel şölen oluşturdu, hem de astıkları pankartlar ile lösemi için farkındalık oluşturdu.