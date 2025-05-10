SUBÜ Bilişim Teknolojileri Topluluğu, ÜNİDES projesi çerçevesinde UZEM desteği ile farklı üniversitelerden öğrencilerin de katıldığı siber güvenlik bilincini arttırmaya yönelik eğitim düzenledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Bilişim Teknolojileri Topluluğu’nun, ‘Siber Güvenlikte Bilgi Aktarımı: Eğitmen Eğitimi ve Akranlar Arasında Yayılım’ başlıklı projesi Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştı. Proje çerçevede SUBÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) Müdürü Doç. Dr. Selman Hızal ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi A. F. M. Suaib Akhter tarafından öğrencilere siber güvenlik bilincini arttırmak amacıyla eğitim verildi.

Rektörlük Konferans Salonu’ndaki eğitime 60 öğrenci katıldı. Teorik bilgilerin aktarıldığı ilk oturumun ardından gerçekleşen ikinci oturumda öğrencilere bilgisayar laboratuvarında uygulamalı teknik eğitim verildi. Bartın, Karabük, Düzce, Bolu ve Zonguldak’tan da üniversite öğrencilerinin yer aldığı eğitim sonrasında öğrencilerin bilgilerini pekiştirmek amacıyla yarışma düzenlendi. Topluluk üyesi öğrenciler proje kapsamında düzenlenen eğitim öncesi ve sonrasında farklı şehirlerden eğitime katılan öğrencileri ağırlayarak onlara yönelik tanışma ile gezi etkinlikleri düzenledi. Proje ile katılımcıların hem teknik anlamda gelişimlerinin sağlanması hem de bu deneyimlerini kendi üniversitelerine de aktararak daha fazla insana ulaşılmak amaçlanıyor.