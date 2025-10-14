Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre 41 BBY 066 plakalı otomobil, Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi İstiklal Caddesi’nde ilerlediği sırada henüz bilinmeyen sebeple motor kısmında yangın başladı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.