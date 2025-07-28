Konya’da seyir halindeki kamyonda çıkan yangın kısa süreli paniğe oldu.

Olay, öğle saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Mahallesi Çevreyolu Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CVD 523 plakalı kamyonun kupa ile damper kısmı arasında yangın çıktı. Sürücü aracı yol kenarında durdururken ihbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekipleri daha sonra kamyonda soğutma çalışması yaptı. Kamyonun kasasında yüklü olan taşlar ise damperin kalkmasıyla yola döküldü.