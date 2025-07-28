Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Muşlular Derneği’nin pikniğine katıldı. Piknikte mangal ateşi yakılmadı, doğalgazlı mangal üniteleri kullanıldı.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Muşlular Derneği tarafından Yarıcma Sahili’nde düzenlenen geleneksel piknik şenliğine katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Samimi ortamda gerçekleşen etkinlikte, Başkan Söğüt hemşehrileriyle tek tek selamlaştı, sohbet etti, talepleri dinledi. Yoğun katılımın olduğu piknikte çocuklar gönüllerince eğlenirken, aileler ise keyifli vakit geçirdi. Başkan Şener Söğüt, bu tür etkinliklerin hemşehri dayanışmasını artırdığını vurgulayarak, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğine büyük önem verdiklerini belirtti. Ayrıca piknik alanında mangal ateşi yakılmadı, Körfez Belediyesi tarafından alanda bulunan doğalgazlı mangal üniteleri kullanıldı