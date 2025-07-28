Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, vatandaşlarla bir araya geldi ve taleplerini dinledi.

Başkan Sekmen konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, " Belediyemizde kıymetli vatandaşlarımızla bir araya gelerek şehrimize dair talepleri ve beklentileri dinledik. Hemşehrilerimizin dile getirdiği her bir talebi dikkatle not alarak, ilgili birimlerimize ilettik. Çözüm odaklı hizmet anlayışımız doğrultusunda, bu taleplerin takibini titizlikle sürdürüyoruz. Şehrimizin dört bir yanından gelen hemşehrilerimize göstermiş oldukları ilgi için teşekkür ediyorum. Erzurum’umuzun ihtiyaçlarına yerinde ve doğrudan çözümler üretmek için, mesai mefhumu gözetmeden çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.