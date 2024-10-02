Seyhan Belediyesi, yeni başlattığı “Desteklemekten Güçlendirmeye” projesiyle Seyhanlı kadınlara istihdam olanağı sağlayacak.

Kadınların iş hayatına katılımını arttırmayı ve sosyal yardımlara olan bağımlılığı kırarak, kendi ayakları üzerinde durmalarını hedefleyen Oya Tekin, yeni çalışması “Desteklemekten Güçlendirmeye” ile Seyhan ilçesinde bulunan parklarda kadınlara yarı zamanlı iş olanağı sağladı. Projeye göre kadınlar kendi mahallelerinde bulunan parkların temizliğinden sorumlu olacak. Göreve geldikleri ilk günden itibaren kadın istihdamını arttırmaya kararlı olduklarını dile getiren Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, “İlçemizde, sosyal yardımlara bağımlı olarak hayatta kalmaya çalışan kadınlarımızın hayatlarını dönüştürecek çok önemli bir proje başlattık. Bu projeyle kadınlarımızı yalnızca sosyal desteklerle ayakta tutmayı değil onların kendi emekleriyle kazanmalarını ve güçlü bireyler olarak hayatlarını sürdürebilmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Belediyemize ait parklarda sunduğumuz yarı zamanlı istihdam olanaklarıyla kadınlarımızı üretime dahil ederek yoksulluk döngüsünü kırmalarına ve sosyal yardımlara bağımlılıklarını sonlandırmalarına destek olmak istiyoruz” dedi.

Ülkenin derin ekonomik sıkıntılar içerisinde olduğunu ve toplumun yaşam şartlarının giderek ağırlaştığını anlatan Başkan Tekin, “Her geçen gün daha fazla insan açlık sınırının altında bir yaşam sürmeye çalışıyor. Emekliler, öğrenciler, kadınlar, işçiler toplumun her kesimi çok ciddi ekonomik sıkıntılar yaşıyor. Sosyal demokrat belediyeler olarak bizler bu yoksulluk sarmalına karşı halkımıza nefes aldıracak politikalar üretmeye çabalıyoruz. Ne yazık ki yıllardır uygulanan politikalar insanlarımızı açlığa mahkûm ettiği gibi sosyal yardımlara da bağımlı hale getirdi. Ancak bu projeyle bu bağımlılığı ve yoksulluk döngüsünü kırmayı hedefliyoruz. Gerçek çözüm yoksulluğu tamamen ortadan kaldırmaktır. Yoksullaştıran politikalardan kurtulmaktır ”diye konuştu.

Yoksulluğun sadece maddi bir eksiklik olmadığının altını çizen Başkan Tekin, “Aynı zamanda fırsatlara erişim, iş güvencesi ve ekonomik bağımsızlık eksikliğidir. "Desteklemekten Güçlendirmeye" projemizle, kadınlarımızın iş hayatına katılımını artırarak onlara yeni fırsatlar sunuyoruz. Kadınlarımızın yalnızca bireysel olarak değil toplumsal olarak da güçlenmesini sağlayacak bu proje, yoksullukla mücadelede güçlü bir araç olacaktır” dedi.