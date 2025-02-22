Sevilay Sancak, Türkiye'nin ilk ve tek 35 yaş üstü güzellik yarışması olan Golden Queen'de dikkat çeken bir performans sergiledi. Yarışmaya katılma süreci, Sancak'ın hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.İSTANBUL (İGFA) - Sancak, yarışmaya katılma kararını, hayatında yeni bir sayfa açma isteğiyle aldığını belirtiyor. Başvuru sürecindeki zorluklara rağmen, içindeki hırs ve kararlılık onu motive etti. Deneme aşamasında birçok kadınla tanışması ve deneyimlerini paylaşması, Sancak'ı daha da güçlendirdi. Yarışma sırasında hissettiği heyecan, kendisini genç hissetmesine yardımcı oldu.

Golden Queen'e katılarak kadın istihdamına katkıda bulunma fırsatı yakaladı. Kadınların iş hayatında yer almasının önemini vurgulayan Sancak, bu tür yarışmaların kadınların potansiyellerini keşfetmeleri için bir platform sunduğunu ifade ediyor.

Sancak, yarışmanın Türkiye ekonomisine de önemli katkılar sağladığına inanıyor. Kadınların iş gücüne katılmasıyla aile bütçelerinin ve ülke ekonomisinin olumlu yönde etkilendiğini belirtiyor. Kadınların kendi kimliklerini bulduklarını da vurguluyor.

Güzellik yarışmalarının toplumsal algıyı değiştirme potansiyeline inanan Sancak, gerçek deneyimlerle dolu bireylerin öne çıkarılmasının önemine dikkat çekiyor. Kendi hikayesiyle kadınların değerini ve potansiyelini hatırlatmak için bu yarışmada yer aldığını ifade ediyor.

Sevilay Sancak'ın hikayesi, birçok kadının hikayesine benziyor. Sancak, sadece yaşamakla kalmayıp toplumu dönüştüren kadınlardan biri olarak öne çıkıyor.

SEVİLAY SANCAK KİMDİR?

Aslen Trabzonlu olan Sevilay Sancak, 1975 yılında Samsun'da doğdu. 9 çocuklu bir ailenin 6. çocuğu olan Sancak, ilköğretimini, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Açıköğretimde öğrenimine devam eden Sancak, ilköğretim yıllarında atletizm alanında başarılar gösterdi.

Girişken ruhuyla dikkat çeken Sancak, farklı alanlarda başarılar elde etti. Butik pastacılık, nakış ustalığı, takı tasarımcılığı gibi işlerle uğraştı. Resim yeteneğiyle de öne çıkan Sancak, suluboya, yağlı boya ve karakalem resimlerden oluşan koleksiyonunu sergiledi.

Ticari alanda da başarılı olan Sancak, "Armut Mezat" markasıyla mezat sektöründe adından söz ettiriyor. Beş yıllık mezat serüveninde başarılarına başarı katan Sancak, inovatif ruhuyla çalışmalarına devam ediyor.

Üç çocuk annesi olan Sevilay Sancak, annelik kariyerinde de başarılarını sürdürüyor.