Kocaeli Büyükşehir, “Babamla İlk Saftayım” etkinliği kapsamında ünlü Youtuber Sertaç Güngör’ü Gebze’de çocuklar ile buluşturuyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Ailem Kocaeli Projesi” kapsamında çocukların manevi gelişimlerini desteklemek ve aile içi iletişimi kuvvetlendirmek amacıyla “Babamla İlk Saftayım” etkinliği düzenliyor. “Sertaç Abi” olarak tanınan ünlü YouTuber Sertaç Güngör’ün katılacağı etkinlik, Gebzeli çocuklar ile gerçekleştirilecek.

SERTAÇ ABİ GEBZE’YE GELİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çektiği videolarla geniş kitlelere ulaşan YouTuber Sertaç Güngör’ü “Babamla İlk Saftayım” etkinliği kapsamında Gebze’de çocuklar ile bir araya getiriyor. Çocuklara yönelik içerikler üreten ve YouTube kanalında “Sertaç Abi” olarak tanınan ünlü Youtuber Sertaç Güngör, çocuklarla keyifli bir buluşma gerçekleştirerek, onların eğlenceli ve öğretici bir deneyim yaşamalarını sağlayacak.

ÇOCUKLAR İÇİN MANEVİ ATMOSFER

Sertaç Abi, etkinlik boyunca çocuklarla bir araya gelerek manevi atmosfer içinde samimi bir sohbet gerçekleştirecek ve onlara unutulmaz anlar yaşatacak. Çocukların cami ziyaretini pozitif bir deneyime dönüştürmeyi hedefleyen etkinlik, aynı zamanda manevi değerleri güçlendirmek ve aile içindeki bağları kuvvetlendirmek adına önemli bir adım olacak.

21 MART CUMA GÜNÜ GEBZE’DE

Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen “Ailem Kocaeli Projesi” kapsamında gerçekleştirilen “Babamla İlk Saftayım” etkinliği 21 Mart Cuma (yarın) günü Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii’nde saat 16.30’da (ikindi namazı) başlayacak.