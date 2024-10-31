Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Atletikspor Antrenörü Serkan Karakuş, bu sezon şampiyonluğa ulaşıp Bölgesel Amatör Lig’e yükselmek istediklerini söyledi.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu’nda mücadele veren Atletikspor şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Ligin ilk 2 haftası sonrasında 6 puana erişen Atletikspor’da Antrenör Serkan Karakuş; "Maç maç ilerliyoruz. Hedefimiz Kayseri şampiyonu olup Bölgesel Amatör Lig’e yükselmek" dedi.

Kayseri Atletikspor antrenörü Serkan Karakuş; "Hacılar Erciyesspor’u yenerek iyi bir galibiyet elde ettik. Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Hedefimiz Bölgesel Amatör Lig’e yükselmek. Aşama aşama gitmeliyiz. Önce Süper Amatör Küme’yi şampiyon olarak tamamlamak istiyoruz. Bu uğurda da çalışıyoruz" dedi.