Düzce Üniversitesi kurucu Rektörü Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu, dünyanın en büyük ölçekli ve yaygın kadın liderlik ağı International Women’s Forum (IWF) Global Yönetim Kurulu’na ilk kez bir Türk kadın üye olarak seçildi.

Düzce Teknopark’ın Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı, TULIP Liderlik İyileştirme Programı Kurucusu, Birr Yolculuk Farkındalık Programı Kurucusu, IWF Türkiye Derneği’nin Kurucu Başkanı ve Türkiye’de kadın liderliğinin gelişmesine öncülük eden projelerin liderliğini gerçekleştiren Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu, rekabetçi bir seçim süreci sonunda IWF Global Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

IWF Global Eğitim Programları Komitesi’nde de görev alarak kadın liderliğini küresel ölçekte destekleme misyonunu sürdürecek olan Şerifoğlu, bu önemli gelişmeyi, "Küresel çapta 34 ülkeden 8 binden fazla kadın lideri bir araya getiren IWF’in yönetim kurulunda yer almak hem şahsi olarak bir onur hem de Türkiye’nin kadın liderleri adına önemli bir dönüm noktasıdır. Sürdürülebilir bir dünya inşa etmek için denge ve adaletin sağlanması öne çıkarken; çatışma, çevresel kirlilik ve yoksulluk gibi küresel sorunların çözümünde kadın liderliğinin kritik rolü. Bu fikirle, Türkiye’nin kadim değerleri ve kadın liderlik potansiyeli ile küresel ekosisteme katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye adına önemli bir dönüm noktası

Lider Türk kadınlarının küresel arenada daha fazla söz sahibi olmasının ve Türkiye’nin kadın liderliğindeki gücünün uluslararası düzeyde tanınmasının önemli bir göstergesi olan gelişme hakkında konuşan Şerifoğlu, "Türkiye’nin kadim değerleri, kadınlarının potansiyeli ve IWF Türkiye’nin geliştirdiği projelerle, küresel liderlik ekosistemine eşsiz katkılar sunacağımıza inanıyorum. Bu görevle birlikte IWF’in Eğitim Programları Komitesi’ne de davet edilerek bu alanda da deneyimimi küresel arenaya aktarma fırsatı bulduğum için mutluyum. Başta Leadership Fellows Programı olmak üzere IWF’in genç kadın liderlerin deneyim ve donanım kazanma ihtiyacına yönelik yürüttüğü çalışmalarına stratejik katkı sağlamaktan ve ülkemize de bu anlamda yeni bir değer katacak olmaktan büyük heyecan duyuyorum. Küresel çapta kapsayıcılığa hizmet etmek, geleceğin kadın liderlerini desteklemek ve etki alanımızı genişletmek için birlik içinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.

Düzce Üniversitesi’nden yapılan açıklamada da "1974 yılında ABD’de kurularak dünya çapında kadın liderliğini destekleyen en kapsamlı ağlardan biri haline gelen IWF, devlet başkanlarından akademisyenlere, astronotlardan sanatçılara kadar çeşitli alanlarda liderlik eden kadınları bir araya getirerek kadın liderliğini geliştirmeyi ve eşitliği sağlamayı amaçlamaktadır. Bu ağın bir parçası olan Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu’nu tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz" denildi.