Başiskele Serdar Mahallesi’ndeki Uluğbey Caddesi’nin 327 metrelik bölümünde sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Yaklaşık bin ton sıcak asfalt serilen yol, daha güvenli ve daha konforlu hale getirildi.

Başiskele Belediyesi, Serdar Mahallesi’nde altyapısı yenilenen yolları tek tek sıcak asfalt ile yeniden kaplıyor. Bu kapsamda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle son olarak Uluğbey Caddesi’nin 327 metrelik bölümünde sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Yaklaşık bin ton sıcak asfalt serilen yol, daha güvenli ve daha konforlu hale getirilerek vatandaşın hizmetine sunuldu.

Serdar Mahallesi Alp Sokak, Desen Sokak ve Dem Sokak’ta ise trimer çalışmalarını tamamlayan ekipler, bu yolları da asfalt serimine hazır hale getirdi.