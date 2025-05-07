Türkiye’de 2024 yılında 1,4 milyon trafik kazası meydana geldi. 266 bin 855 ölümlü yaralanmalı kazada 6 bin 352 kişi hayatını kaybetti, 385 bin 117 kişi yaralandı. Ölümler yüzde 3 azalırken, yaralı sayısı yüzde 9,8 arttı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024’te Türkiye karayollarında 1 milyon 444 bin 27 trafik kazası gerçekleşti.

Bunların 1 milyon 177 bin 172’si maddi hasarlı, 266 bin 855’i ölümlü yaralanmalı oldu. Ölümlü yaralanmalı kazaların yüzde 85,5’i yerleşim yerlerinde, yüzde 14,5’i yerleşim dışında meydana geldi. Kazalarda 6 bin 352 kişi hayatını kaybetti, 385 bin 117 kişi yaralandı. Günlük ortalama 731,1 kaza, 17,4 ölüm ve 1.055,1 yaralanma kaydedildi.

ÖLÜMLER AZALDI, YARALANMALAR ARTTI

2023’e kıyasla 2024’te toplam kaza sayısı yüzde 9,9, ölümlü yaralanmalı kaza sayısı yüzde 13,5, yaralı sayısı yüzde 9,8 artarken, ölü sayısı yüzde 3 azaldı. Motorlu taşıt sayısı yüzde 8,9 artarak 31,3 milyona ulaştı. 100 bin taşıt başına ölüm sayısı 22,8’den 20,3’e geriledi. 2023’te taşıtların kat ettiği 348 milyar kilometre başına 18,8 ölüm, 1.007,9 yaralanma hesaplandı.

İl bazında en fazla ölüm 325 ile Ankara’da, en fazla yaralanma 41 bin 414 ile İstanbul’da görüldü. En az ölüm 4 ile Ardahan’da, en az yaralanma 331 ile Bayburt’ta kaydedildi. Ölümlerin yüzde 56,4’ü, yaralanmaların yüzde 80,5’i yerleşim yerlerinde gerçekleşti.

SÜRÜCÜLER VE İNCİNEBİLİR YOL KULLANICILARI ÖNE ÇIKIYOR

Kazalarda ölenlerin yüzde 48,4’ü sürücü, yüzde 30,6’sı yolcu, yüzde 21’i yaya; yaralananların yüzde 52,7’si sürücü, yüzde 36,3’ü yolcu, yüzde 11’i yayaydı. Ölenlerin yüzde 76,2’si erkek, yüzde 23,8’i kadın; yaralananların yüzde 69,3’ü erkek, yüzde 30,7’si kadındı. İncinebilir yol kullanıcıları (yaya, motosiklet, bisiklet, elektrikli skuter sürücüleri) ölümlerin yüzde 42,2’sini (2.681), yaralanmaların yüzde 42,1’ini (162.295) oluşturdu. Yayalar 1.331 ölümle (yüzde 21), motosiklet sürücüleri 109 bin 832 yaralıyla (yüzde 28,5) öne çıktı. 65 yaş ve üzeri kişiler, ölümlerin yüzde 20,5’ini, yaralanmaların yüzde 6,5’ini oluşturdu.

Ölümlü yaralanmalı kazalara 392 bin 740 taşıt karıştı; yüzde 41,8’i otomobil, yüzde 31,5’i motosiklet, yüzde 13,7’si kamyonetti. Ölümlerin yüzde 51,9’u tek araçlı, yüzde 41,9’u iki araçlı, yüzde 6,2’si çok araçlı kazalarda; yaralanmaların yüzde 53,9’u iki araçlı, yüzde 38,6’sı tek araçlı kazalarda oldu. Kazalara neden olan 318 bin 926 kusurun yüzde 90,1’i sürücü, yüzde 8,2’si yaya kaynaklıydı. En sık kusur, “hızı yol ve hava şartlarına uydurmamak” (105 bin 802) oldu.

KAZALAR EN ÇOK YAYAYA ÇARPMAYLA ÖLÜMLE SONUÇLANDI

Ölümlerin en sık nedeni yayaya çarpma (1.295), yoldan çıkma (1.281) ve yandan çarpma (1.141) oldu. Kazaların yüzde 65,3’ü gündüz, yüzde 32,6’sı gece, yüzde 2,1’i alacakaranlıkta; yüzde 10’u Ağustos’ta, yüzde 15,2’si cuma günleri gerçekleşti.

Son 10 yılda Türkiye’de trafik kazalarında 62 bin 762 kişi öldü, 3 milyon 24 bin 470 kişi yaralandı.

Ölümlerin yüzde 51,9’u tek araçlı kazalarda, sürücü kusurları kazaların yüzde 90,1’ini oluşturdu.