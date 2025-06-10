Başiskele’nin Serdar Mahallesi’ndeki içme suyu altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bozulan yolların sıcak asfalt serimi çalışmaları tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunuldu.

İSU tarafından Serdar Mahallesi’nin yaklaşık 7600 metrelik içme suyu hattı tamamen yenilenirken, üstyapı çalışmalarıyla 32 cadde ve sokak daha konforlu ve daha güvenli hale getirildi. Plan ve programlar çerçevesinde Serdar Mahallesi’nin her bir yolu tek tek asfaltlanarak kısa zamanda vatandaşın hizmetine sunulurken, son olarak Gazneli Mahmut Caddesi boydan boya 500 ton asfalt atılarak yenilendi. Kaldırım bakım ve onarım çalışmaları da yapılan cadde, dekoratif aydınlatma direkleri dikilecek ve Başiskele’nin yeni prestijli caddesi olacak.

Alt ve üstyapısı tamamen yenilerek ulaşım ve erişim kalitesi artırılan yolların, yol çizgileri de çekilerek araç sürücüleri için yol güvenliği de artırıldı.

Serdar Mahallesi’ndeki alt ve üstyapı çalışmalarını yakından takip eden Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, teknik ekibinden sık sık bilgi aldı. Yaklaşık 45 gün süren üstyapı çalışmaları hakkında Başkan Özlü, şu açıklamayı yaptı:

"Altyapısı tamamlanan mahallemizde, 32 sokak ve caddemizin üstyapı çalışmaları tamamlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü tarafından mahallemizin içme suyu hattı yenilendi. 15 bin ton sıcak asfaltla da üst yapı çalışmalarımızı tamamladık. Yollarımızı daha estetik, güvenli ve konforlu hale getirdik. Hemşehrilerimize bu çalışmalarımız sırasında göstermiş olduğu anlayış için teşekkür eder, mahallemize hayırlı olsun dilerim"