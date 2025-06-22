Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Dikilitaş projesinin, siyah-beyazlı kulübün geleceğine ışık tutacağını söyleyerek, "Bu proje, Beşiktaş’ımızı mali açıdan bağımsızlığa kavuşturacak en önemli fırsattır. Gittikçe büyüyen ve her geçen gün baş edilmesi daha güç hale gelen borç yükünün kesin çözümüdür" dedi.

Beşiktaş Kulübü’nde olağanüstü genel kurul toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu’nda düzenleniyor. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı da genel kurulda kürsüye gelerek açıklamalarda bulundu.

Başkan Adalı, Beşiktaş camiasının yeniden birlik olması gerektiğini dile getirerek sözlerine başladı. Adalı, "Beşiktaş Kulübü tarihi boyunca birçok zorlu süreçten geçmiş ve bütün bu zorlukların ardından bayrağını Türk sporunun zirvesine dikmeyi başarmış, ülkemizin en köklü ve en büyük spor kulübüdür. Beşiktaş’ımız gücünü hep taraftarından ve camiasından almıştır. Her seferinde bir öncekinden daha güçlü ayağa kalkmıştır. İşte yine böyle bir dönemdeyiz. Bugün içinde bulunduğumuz durum itibarıyla yeniden birlik olmamız ve ayağa kalkmamız gereken günlerden geçiyoruz. Bu salonda yer alan herkesin, Beşiktaş’ın tarihinde çok önemli bir yere sahip olacağını ve burada alınacak kararlar vesilesiyle de ulaşacağımız büyük başarıların paydaşı, ortağı ve hatta mimarı olacağını bir kez daha belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Artık hepimiz yoğurdu üfleyerek yiyecek hale geldik"

"Beşiktaş için attığımız her adımda, yaptığımız her icraatta ve alacağımız her kararda şeffaflık bizim için en önemli unsurdur" diyen Serdal Adalı, şöyle devam etti:

"Hepimizin bildiği, yaşadığı ve artık belki de unutmak istediği gibi; camia olarak maalesef güven ortamının, şeffaflığın ve buna bağlı olarak itibarımızın yara aldığı günlerden geçtik. Ben bu nedenle Beşiktaşlıların endişelerini anlıyorum, geçmişte yaşananlardan sonra bu endişelere de hak veriyorum. Artık hepimiz yoğurdu üfleyerek yiyecek hale geldik. Maalesef yaşananlar bizleri bu hale soktu. İşte tam da bu güven ve itibar kaybını gördüğümüz için, biz geleceğimizle ilgili önem taşıyan kararları hep birlikte almak istiyoruz. Yönetim kurulu olarak ’Yaptık oldu’ demek yerine, yapacaklarımızın altına Genel kurul olarak hep birlikte imza atalım istiyoruz. Bu projeler ne sadece Serdal Adalı’nın projeleridir, ne de sadece bu yönetim kuruluna ait projelerdir. Bu projeler Beşiktaş’ımızın, yani hepimizin projeleridir. Faydası ve katkısı sadece ve sadece Beşiktaş’ımıza olacak; başarısı sadece Beşiktaş’ımıza yazılacaktır."

"Türkiye’nin en büyük camiası olmak işte böyle sorumluluklar gerektirir"

Divan kurulu ve denetleme kurulunun bu süreçte ortak bir çalışma yürüttüğünü belirten Adalı, "Hep söylediğim gibi, camia olmak işte böyle bir şeydir. Türkiye’nin en büyük camiası olmak işte böyle sorumluluklar gerektirir. Yönetim kurulu, divan kurulu, denetleme kurulu, komisyonları ve genel kurul üyeleri hep birlikte çalışır, müzakere eder ve ortak sevdamız Beşiktaş için birlikte mücadele eder. Ben bugüne kadar bizlere görüşlerini ileten, bizlerle önerilerini paylaşan tüm kongre üyelerimize can-ı gönülden teşekkür ediyorum" cümlelerine yer verdi.

"Dikilitaş projesi, Beşiktaş’ın geleceğine ışık tutacaktır"

Serdal Adalı, kongrenin ana başlığının gayrimenkul projesi olduğunu hatırlatarak, "Bu proje, Beşiktaş’ımızı mali açıdan bağımsızlığa kavuşturacak en önemli fırsattır. Gittikçe büyüyen ve her geçen gün baş edilmesi daha güç hale gelen borç yükünün kesin çözümüdür. Her sene transfer bütçelerimizden devasa bir 50 milyon Euro’nun faize ödenmesinin sonu olacaktır. Her gün ödenen 125 bin Euro faizin bitmesi demektir. Rakiplerimizle olan ekonomik farkların kapanmasının anahtarıdır. Bu da sürdürülebilir sportif başarıların ve ambargo koyulan şampiyonlukların habercisi olacaktır. Kısacası bu proje Beşiktaş’ın geleceğine ışık tutacaktır. Bunun için de Dikilitaş projesi tarihi bir fırsat olarak önümüzde duruyor" şeklinde konuştu.

"Bizim yapmak istediğimiz, bu konuların hepsini teker teker temizleyerek ilerlemek"

Dikilitaş projesi hariç yetki istenilecek diğer maddelere ilişkin de açıklamalar yapan siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Sadece 1 ay önce yüzde 19 artarak, yüzde 70 seviyesine ulaşan hisse payımızın; 51’in altına düşmemek kaydıyla kullanılma yetkisini de oylayacağız. Şu anda planlarımızda böyle bir çalışma yapmak olmamasına rağmen, bu yetkinin özellikle yatırımcılarımızı koruyacak şekilde elimizin altında bulunması oldukça önemlidir. Ayrıca bugün sizlerden istediğimiz diğer yetkilerle de yıllardır çözüme ulaşmamış mevzuları teker teker temizleyerek ilerleme düşüncesindeyiz. Her yönetimin gündemine gelen, her zaman bu kürsülerde konuşulan; fakat bir türlü de içimize sinecek şekilde çözüme kavuşamamış konularımız var. Akaretlerdeki BJK Plaza’mız, Fulya’daki ofis katlarımız ve yine Fulya’daki Akaryakıt istasyonumuz bizim önemli değerlerimiz. Ama biz bu 3 konuyu da yıllardır hep olumsuz kelimelerle ve hep şikayetvari ifadelerle anıyoruz. İşte bugün bizim yapmak istediğimiz, bu konuların hepsini teker teker temizleyerek ilerlemek. Haklarımızı en iyi şekilde koruyacak şekilde anlaşmalarımızı yapıp, günün şartları doğrultusunda en yüksek gelirleri elde edebilmek ve bu konularda artık arkaya dönüp bakmamak. Bu 3 taşınmazımızı da davalardan temizlenmiş ve rayiç değerlerine ulaşmış bir şekilde kulübümüze düzenli akar sağlar hale getirmemiz lazım" diye konuştu.

"Mali bağımsızlığı sağlayacak geliri sadece futboldan elde edemeyiz"

Futbol ekonomisinin durumu göz önüne alındığında, Beşiktaş’ın mali bağımsızlığını sağlayacak kadar geliri sadece futboldan elde edemeyeceklerine vurgu yapan Başkan Adalı, "Bu durum sadece bizim için geçerli değil, ülke futbolunun da en büyük sorunu. Kendi açımızdan baktığımızda da artık hatasız yönetim anlayışları ile de ilerlesek, sportif açıdan mükemmel sezonlar da geçirsek içinde bulunduğumuz borç ve faiz yükünün üstesinden bu şekilde gelemeyiz. Dünyanın içinden geçtiği ekonomik çalkantılar ve buna bağlı olarak da ülkemizde gelişen şartlar nedeniyle, sportif gelir kalemleri eskiden olduğu kadar yeterli düzeyde kaynak sağlamanın çok uzağındalar. Sadece yayın gelirlerinin yıllar içinde nereden nereye düştüğüne bakmak bile bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Sadece 7 yıl önce 500 milyon Dolar olan Süper Lig yayın gelirleri, bitirdiğimiz sezonda 182 milyon Dolara kadar gerilemiş. Bu demek oluyor ki lig genelindeki yayın gelirleri tam tamına yüzde 60’ın üzerinde azalmış. Bu nedenle de başta gayrimenkul projeleri olmak üzere alternatif gelir kalemlerini oluşturmak zorundayız ve bugün işte bu yüzden buradayız" değerlendirmesinde bulundu.

"Beşiktaş menfaatleri için çalışıyoruz"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Adalı, genel kurul üyelerinin oylarına sunulacak projelerde sadece Beşiktaş menfaatleri için çalıştıklarını aktararak, "Beşiktaş bundan sonra şahısların servetlerine muhtaç olmasın, ekonomisini kendi çevirebilsin, yönetme kabiliyeti olan herkes için de fırsatlar doğsun diye borçsuz bir Beşiktaş hayali kuruyoruz. Bugün bu salonda olan herkesin Beşiktaş için bir dönüm noktasının parçası olacağının bilinmesini istiyorum. Bu noktada camiamızın akil insanları ve yön göstericileri olan siz genel kurul üyelerimize tarihi bir çağrıda bulunuyorum. Gelin Beşiktaşımızı hep beraber bu dertlerden kurtaralım. Gelin bu iç içe geçmiş, birisinin diğerine sebep olduğu borç ve başarısızlık sarmalına birlikte dur diyelim. Gelin çocuklarımıza ve ilerleyen Beşiktaş nesillerine yeniden doğmuş bir Beşiktaş bırakalım. Gelin siz de bunun paydaşı, ortağı ve hatta mimarı olun! Yıllar sonra, bugün bu salonda oturanlar için ’Bu işi başardılar’ desinler" dedi.

"Koltuk hayaliyle değil, bugün bahsettiğim hayallerle yaşadım"

Beşiktaş için her zaman elinden ne geliyorsa yaptığını söyleyen Serdal Adalı, "Camianın bana verdiği bütün görevleri terimin son damlasına kadar yerine getirmeye gayret ettim. Başıma hayatta hiç aklıma dahi gelmeyecek talihsizlikler de geldi. Oldu bitti. ’Beşiktaş için yaşadım’ dedim, geçti ve gitti. Malumunuz uzun yıllar da başkanlık için sizlerden görev istedim. Sonunda da tarihi bir oyla ve güvenle bu gerçekleşti. Ben bu görevi o koltuğa oturmak için değil, bugün sizlere anlattığım şeyleri Beşiktaşım için yapabilmek için çok istedim. Devamlılığı olan sportif başarılara ulaşabilmenin ve süregelen şampiyonlukların hayalini kurdum. Koltuk hayaliyle değil, bugün bahsettiğim hayallerle yaşadım. İşte şimdi ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım, bir kez daha camiamız tarafından bize verilen görevin gereğini yerine getirmek ve bu sorumluluğun hakkını vermek için karşınızda bulunuyoruz. Bu tarihi fırsatı camiamızın önüne sunabilmiş olmaktan gurur duyuyoruz ve sizlerden bu fırsatı değerlendirebilmemiz için gerekeni yapmanızı rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Biz, Beşiktaş’ımız için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz"

Başkan Adalı, genel kurulun kararı ne olursa olsun Beşiktaş için çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini dile getirdi. Adalı, "Sizlerin iradelerine saygı duyacağız ve görüşleriniz doğrultusunda yol haritamızı buna göre belirleyeceğiz. Bugün sizlerin vereceği her karar bizim başımızın üzerindedir. Burada konuşulacak her cümle bizim için çok değerlidir. Tekrar ediyorum, camia olmak bu tarz tarihe geçen kararları birlikte almak demektir. Camiamız ’Başkan; bu projelere başla, bu anlaşmaları yap ve bu sorunları bitir’ derse; size verdiğimiz sözleri yerine getirebilmek için hiç vakit kaybetmeden düğmeye basacağız. Yetkiyi vermeniz halinde daha hızlı, daha güvenli, daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacağız. Farklı görüşleriniz olursa da buna göre başka bir yol haritası belirleyeceğiz. Bu hedeflere ulaşabilmek için biraz daha sabır göstereceğiz. Ama hiçbir zaman durup dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz. Buradan çıkacak karar bizim değil, Beşiktaş camiasının kararı olacak. Biz geleceğe güvenle bakan, başarılı, güçlü, bağımsız bir Beşiktaş için bu yetkileri sizlerden talep ediyoruz. Bizler günü geldiğinde görevlerimizi tamamlayıp yeniden tribünlere döneceğiz. O günler geldiğinde de şampiyonluklarla ve kupalarla bizleri mutlu edecek olan Beşiktaş’ın bir dönüm noktasına da biz imza atalım istiyoruz" açıklamasını yaptı.