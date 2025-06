Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Beldesi’nde, "Huzur ve Gençlik" festivali düzenlendi. Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat tarafından, belde merkezine 4 kilometre uzaklıkta bulunan Yedi Boru mesire alanında gerçekleştiren festivale Şırnak ve bölge illerden yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK’ya yönelik yaptığı çağrı sonrası başlayan "Terörsüz Türkiye" projesi ile bölge de oluşan huzur ve güven ortamı ile birlikte Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat tarafından Yedi Boru mesire alanında "Huzur ve Gençlik" festivali düzenlendi. Şırnak ve bölge illerden yaklaşık 10 kişinin katılım gösterdiği festivalde Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekilirken, Yedi Boru deresinde de gençler rafting yaptı.

Babat, düzenlenen festivalin çok iyi duyurulamadığını ve ani bir kararla düzenlenmesinin büyük bir eksiklik olduğunu söyledi. Başkan Babat, "Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Devlet Bahçeli’ye çok teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum. Neden? Şuan da belki geçen yıllar, gelecek yıllar böyle her yönden Şırnak gençleri burada toplanamazdı. Burada huzur olamazdı. Ama şuan da Allah’a çok şükür gençlerimiz Şırnak’ın her bölgesinden, her köyünden ve her ilçeden burada kardeş gibi buluştular. Yalnız bir eksiğimiz oldu. Keşke daha önce, 10 gün önce bunu düşünseydim. Bütün Türkiye’den bugün herkes burada olsaydı. Ne güzel olurdu. İşte huzur budur, işte ilerleme budur, işte birlik ve beraberlik budur. Ne kadar güzel. Herkes kardeş gibi. Böyle birbiri ile sarılıp, kucaklaşıp birbirleri ile tanışıyor. Önemli olan huzurdur. Zaten ondan sonra tabi gençlerin geleceğidir. Allah’ın izni ile böyle bir huzur görmek, böyle bir toplantı yapmak inşallah, ilerleyen dönemlerde tamamen liderlerimiz, devletimiz bu gençlerin geleceğini ön plana alır Allah’ın izni ile. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Allah devamlı huzuru bölgemizden, ülkemizden eksik etmesin. Birlik ve beraberlik olsun ki her yıl böyle Türkiye’nin her yerinden tüm gençlerin buluşması için diğer belediyeler de böyle çalışmalar yaparlar. Allah’ın izni ile bundan sonra Şenoba bunun örneği olur, Şenoba devamlı bunlara örnek olur. Allah’ın izni ile bundan sonra gençlerimiz için çok hızlı çalışacağız" dedi.

Festivale katılan gençlerden Evin Yıldırım bölgede ilk defa bu kadar geniş kapsamlı bir festival düzenlendiğini ifade ederek "İlk defa böyle bir festival düzenlendi. Çok güzel ve memnunuz bundan. Böyle festivallerin olmasını istiyoruz. Çünkü bu tür etkinlikler çok fazla düzenlenmiyor buralarda. Bu festival bizim için bir değişiklik oldu. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum"

Gençlerden İbrahim Gök ise, "İlki düzenlenen bu gençlik ve huzur festivalinin düzenlenmesinde büyük katkıları olan Belediye Başkanımız sayın Alihan Babat’a çok teşekkür ediyoruz. Bölge gençleri olarak böyle festivallere, böyle etkinliklere çok ihtiyacımız var. böyle etkinliklerin devamının gelmesi dileği ile bölge halkına, sayın belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Gençler ve aileler olarak hepimiz buradayız. İnşallah güzel geçecek ve devamını da bekliyoruz" dedi.