Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, ’Şehitler Haftası’ kapsamında, vatan uğruna canlarını feda eden kahramanların emanetleri olan şehit ailelerini ziyaret etti.

Şener, bu kapsamda ilk olarak 1983 yılında Kıbrıs’ta şehit olan Jandarma Er Naci Bozoğlu’nun annesi Leyla Bozoğlu’nun evine misafir oldu. Gözlerinde yılların hüznü ve gururunu taşıyan anne Bozoğlu ile içten bir sohbet gerçekleştirdi. Ardından, 1992 yılında Siirt’in Eruh ilçesinde şehit düşen Jandarma Er Zekeriya Renkli’nin annesi Sebahat Renkli ziyaret edildi. Şehit anneleriyle sohbet eden Şener, onların taleplerini dinledi, yerine getirilmesi için beraberindeki kurum müdürlerine talimat verdi.

Şener, ziyaretleri kapsamında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Bu topraklarda özgürce nefes alabiliyorsak, bunu şehitlerimize borçluyuz. Onların geride bıraktığı kıymetli emanetleri olan aileleri bizlerin baş tacıdır. Şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyor; ailelerinin her daim yanlarında olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz."

Ziyaretlerden büyük memnuniyet duyan şehit anneleri ise kendilerini yalnız bırakmayan Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şener’e teşekkür ederek, bu anlamlı günde hatırlanmanın kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade ettiler.