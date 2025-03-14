Muğla bölgesindeki termik santral ve kömür ocaklarında çalışan sendika üyesi işçilerin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile görüşme yapmak için geldiği salonda haber takibi yapan yerel Yenigün Gazetesi muhabiri Ümmü Gülsüm Dural, hemcinsi tarafından boğazına sarılarak fiziki müdahaleye maruz kaldı.

Maden-İş ve Tes-İş Sendikasına bağlı çok sayıda işçi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile görüşmek üzere Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Merkezine geldi. Salona gelen işçiler salonda sürekli slogan atmaya başladı. Kürsüye gelen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sloganlar nedeniyle konuşamadı.

Salonda haber takibi yapan yerel gazete muhabiri Ümmü Gülsüm Dural’a sendikacılar tarafından önce sözlü saldırı gerçekleştirildi. Erkek sendika üyelerinin arasında kalan genç kadın muhabire bu defa gelen işçiler arasında yer alan bir kadın tarafından fiziki saldırı yapılarak boğazı sıkıldı.

Sendika üyesi işçiler salonda yaptıkları taşkınlığı baret atmaya kadar götürdü. Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Daire Başkanı Taner Yiğit’e ve Başkan Aras’ın bulunduğu kürsüye de baret attılar.