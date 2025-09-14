Maden İşçileri Sendikası Hisarcık Şube Başkanlığının 11. Olağan Kongresi’nde mevcut başkan Memiş Guguş başkanlık görevine tekrar seçildi.

Hisarcık Meslek Yüksekokulu M. Ali Tahtalı amfisinde yapılan kongreye Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Burak Kavaslar, Hisarcık Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan yardımcısı Şeref Zeyrek, çeşitli sendika ve şube temsilcileri ile delegeler katıldı.

Divan Başkanlığını Genel Başkan yardımcısı Şeref Zeyrek’in yaptığı kongreye tek aday olarak katılan mevcut başkan Memiş Guguş, toplam 136 delegeden oy kullanan 127’sinin oyunu alarak 4 yıllığına yeniden başkanlığa seçildi.

Şube Başkan vekilliğine Ercan Karataş, Şube Sekreterliğine Ümit Yıldırım, Şube Mali Sekreterliğine Mustafa Bağcı, Şube Teşkilat Sekreterliğine İbrahim Dursun seçildiler

Bu arada daha önce sendika yönetiminde görev alan ve emekli olan işçilere Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan yardımcısı Şeref Zeyrek ve Maden İşçileri Sendikası Hisarcık Şube Başkanı Memiş Guguş tarafından plaket verildi.