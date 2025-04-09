Afyonkarahisar, sporda elde ettiği başarılarla adından söz ettirmeye devam ederken, Afyonkarahisar SEM Sporcusu Arif Bulut dünya arenasında büyük başarı yakaladı.

Son olarak Sırbistan’da düzenlenen Okul Sporları Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden Afyonkarahisar Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) sporcusu Arif Bulut, 62 kilogram kategorisinde gösterdiği üstün performansla dünya üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı.

Zorlu rakiplerle mücadele edilen şampiyonada sergilediği azimli ve kararlı performansla dikkat çeken Arif Bulut, hem Türkiye’yi hem de Afyonkarahisar’ı gururlandırdı. Uluslararası alanda elde edilen bu derece, Afyonkarahisar’ın genç sporculara sağladığı eğitim ve destek altyapısının ne denli güçlü olduğunu da bir kez daha gözler önüne serdi.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Arif Bulut’un başarısı üzerine yaptığı açıklamada: "Sırbistan’da düzenlenen Okul Sporları Dünya Şampiyonası’nda mücadele ederek 62 kiloda dünya üçüncüsü olan sporcumuz Arif Bulut’u gönülden kutluyorum. Bu önemli başarıda emeği geçen antrenörlerimiz Mehmet Ali Daylak, Mehmet Yüksel ve Şakir Bozkurt’a da ayrıca teşekkür ediyorum. Hep birlikte gurur duyduk" ifadelerine yer verdi.