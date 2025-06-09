Trabzon’da 3 Haziran günü yaşanan şiddetli yağış sonrası sele kapılan ve cansız bedeni arama çalışmalarının 6. gününde bulunan Hüseyin Aydın son yolculuğuna uğurlandı.

Akçaabat ilçesine bağlı Çukurca Mahallesi’nde, 3 Haziran’da sabah saatlerinde evden çıkan Hüseyin Aydın, sel sularına kapılarak kayboldu. Arama çalışmalarının 6. gününde evinden 11 kilometre aşağıdaki Sera Gölü içerisinde cansız bedeni bulunan Aydın’ın cenazesi Çukurca Mahallesi Uçarsu Merkez Camii’nde kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Bahittin Yakın, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Merhum Hüseyin Aydın’ın ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileyerek taziyelerini ileten Başkan Genç, "Üzüntümüz büyük. Rabbim şehrimizi ve ülkemizi her türlü afet ve musibetlerden muhafaza eylesin, bir daha böyle acılar yaşatmasın inşallah" şeklinde konuştu.