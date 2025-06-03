Selçuk Üniversitesi Laboratuvar Yönetim Sistemi (SULabs) kullanıma açıldı. Üniversite bünyesindeki laboratuvar ve cihazların daha aktif ve verimli kullanılmasını amaçlayan sistem, özel ve kamu kurum/kuruluşlarında yürütülen çalışmalar için tüm araştırmacıların erişimine açık olacak.

Selçuk Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (İLTEK) koordinasyonu ile oluşturulan SULabs ile üniversitenin araştırma ve analiz altyapısının dijital ortamda görünürlüğünün sağlanması, laboratuvar ve cihazların daha aktif ve verimli kullanılması amaçlanıyor. SULabs ile ayrıca sanayi-üniversite iş birliğini destekleyecek bir ara yüzün oluşturulması, ulusal/uluslararası araştırma ağlarının kurulması yoluyla bilimsel iş birliklerine katkı sağlanması hedeflendi.

Bilimsel bilginin üretildiği, geliştirildiği ve pratiğe aktarıldığı en önemli alanlardan birinin araştırma laboratuvarları olduğunu vurgulayan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, "Selçuk Üniversitesi olarak bu vizyonla araştırma ve analiz altyapımızı daha erişilebilir ve görünür hale getirmek, kamu ve özel sektöre daha etkin hizmet sunmak amacıyla SULabs Portal’ı hayata geçirdik. İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (İLTEK), koordinasyonunda oluşturduğumuz SULabs, üniversitemiz bünyesindeki tüm araştırma laboratuvarlarının altyapı, cihaz ve hizmet envanterini tek bir dijital platformda toplayan bir sistem" dedi.

Bu portal sayesinde araştırmacıların laboratuvar tanıtımlarına ulaşabileceğini, cihaz altyapısını inceleyebileceğini ve ihtiyaç duyduklarında doğrudan iş birliği talebinde bulunabileceğini ifade eden Prof. Dr. Yılmaz, "Bu sistem yalnızca üniversitemiz akademik personeline değil; tüm araştırmacılara, Teknopark firmalarına, Ar-Ge merkezlerine ve sanayi kuruluşlarına da açık. SULabs; üniversite-sanayi iş birliklerini güçlendirmeyi, araştırma çıktılarının ticarileşmesini ve ülkemizin bilimsel üretim kapasitesinin daha da etkin ve verimli kullanılmasını hedefliyor" şeklinde konuştu.