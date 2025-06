Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin parklarını, bahçelerini, sahillerini, refüjlerini daha hızlı, daha etkin ve daha çevreci yöntemlerle korumak ve kente nefes aldırmak amacıyla Tarım Peyzaj A.Ş. bünyesine kattığı yeni araçları düzenlenen törenle hizmete aldı.

‘Yeniden Yeşil Bursa’ hedefiyle çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Büyükşehir Belediyesi, faaliyetleri daha etkili ve verimli yürütebilmek adına ekipmanları, araçları ve teknik imkânları güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Bursa’nın yeşil alanlarının bakımını çevreci ve hızlı bir biçimde yapabilmek adına Tarım Peyzaj A.Ş. bünyesine kazandırılan yeni araçlar düzenlenen törenle hizmete alındı. Yaklaşık 1100 çalışan, 195 ekipman ve 174 araçlık filosuyla kentin dört bir yanında görev yapan Tarım Peyzaj AŞ’nin filosuna, 5 yeni kamyon ve tanker, 13 adet 4x4 pick-up, 16 adet çift kabin kamyonet, son teknoloji çim biçme traktörleri, çim biçme araçları ve ilave biçme motorları eklendi.

Tarım Peyzaj A.Ş. yönetim binası önünde gerçekleşen törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, genel sekreter yardımcıları, Tarım Peyzaj A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın Saldız, Tarım Payzaj A.Ş. Genel Müdürü Sedat Akar, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, meclis üyeleri, dernek, ziraat odaları ve meslek odalarının temsilcileri, muhtarlar ve çalışanlar katıldı.

"Özlemimiz Yeniden Yeşil Bursa"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ‘Yeniden Yeşil Bursa’ hedefiyle yürüttükleri çalışmaları daha etkili ve verimli yürütebilmek adına ekipmanları, araçları ve teknik imkânları güçlendirdiklerini söyledi. Artık kentlerin geleceğinin doğayla kurdukları ilişkiyle, çevreye gösterdikleri özenle şekillendiğini belirten Başkan Mustafa Bozbey, çağdaş bir kentin tarifini, ‘betonu yeşille dengeleyen, toprağa saygı duyan, suyu israf etmeyen ve her yaştan insanın nefes alabileceği yaşam alanları sunan kent’ olarak yaptı. Bursa’da bunun için çalıştıklarını ifade eden Başkan Bozbey, "Her gün 1100’e yakın personelimizle 9,5 milyon metrekarelik yeşil alanda, Bursalıların daha temiz bir çevrede yaşaması için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 139 parkı, 239 cadde ve pek çok tarihi alanın peyzajını korumak için yoğun çaba harcıyoruz. Bursa’nın kendi kimliği olan ‘Yeşil Bursa’ya ancak bu şekilde ulaşabiliriz. Bu kapsamda her yıl ekipmanlarımızı güçlendiriyoruz. Bugün de 5 yeni kamyon ve tanker, 13 adet 4x4 pick-up, 16 adet çift kabin kamyonet, son teknoloji çim biçme traktörleri, çim biçme araçları ve ilave biçme motorlarını filomuza kattık. Türkiye’de ilk kez bizim sahip olduğumuz ve Tarım Peyzaj A.Ş.’nin filomuza kattığı bu araçlarla, hem zamandan tasarruf edeceğiz hem de daha çevreci bir çalışma yürüteceğiz. Yeşil alanları artırmak kadar var olanı yaşatmanın da önemli olduğuna inanıyoruz. Yeşil Bursa sadece bir unvan değil, korunması ve geleceğe taşınması gereken bir emanettir. Özlemimiz Yeniden Yeşil Bursa" dedi.

"Hiç kimse halkımızın sahilleri kullanmasına engel olamaz"

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sahillerde yürütülen çalışmalara da dikkat çeken Başkan Bozbey, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Tarım Peyzaj A.Ş. tarafından sahillerin daha temiz ve kullanılabilir olması için önemli temizlik faaliyetleri yürütüldüğünü anlattı. Bursalıların ve kent dışından gelenlerin sahilleri rahat ve huzurlu bir şekilde kullanabilmesi gerektiğini dile getiren Başkan Bozbey, "Sahillerde halkımızı ve misafirlerimizi rahatsız edebilecek hiçbir seyyar satıcıya müsaade etmeyeceğiz. Esnafımızın da kendi alanları içerisinde hizmetlerini sunmalarını istiyoruz. Hiç kimse halkımızın sahilleri kullanmasına engel olamaz. Bu kent hepimizin. Gelen misafirlerimizi iyi ağırlamak ve iyi hizmet sunmak bizim sorumluluğumuzdur. Yeni araçlarımız Bursa’ya hayırlı olsun. Şimdiden herkesin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum. Kurban Bayramı’nda olumsuz görüntülerin ortaya çıkmaması adına kurban atıklarının doğaya, ormanlara ve yeşil alanlara bırakılmamasını istiyorum. Bu konunun takipçisi olacağız" dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Mustafa Bozbey ve beraberindekiler, Tarım Peyzaj A.Ş. filosuna katılan yeni araçları inceleyerek bilgi aldı. Başkan Mustafa Bozbey, daha sonra Tarım Peyzaj A.Ş. yönetici ve çalışanlarıyla tek tek bayramlaştı.