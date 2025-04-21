Şekerbank, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile protokol imzaladı. Banka, protokol kapsamında, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı üyelere özel finansman desteği sağlayacak.

Şekerbank, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile protokol imzaladı. Protokol, Şekerbank KOBİ ve İşletme Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Üst ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Çelebi arasında imzalandı. Yapılan açıklamaya göre, protokol ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı olan üyeler, 3 ay ödemesiz dönemli veya 3 ayda bir taksit ödemeli, 36 aya varan vade seçenekleriyle finansman ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

"KOBİ’lerin Şekerbank’ın desteği ile büyümesini hedefliyoruz"

Şekerbank KOBİ ve İşletme Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Üst protokol kapsamında yaptığı konuşmada; "Sorumlu bankacılık anlayışımızla 71 yıldır iyi ve kötü günde Anadolu’daki üretenlerin yanında yer alıyoruz. Ülke ekonomimizin itici gücü olan KOBİ’lerin bankamızın desteği ile büyümesini hedefliyoruz. Bu protokol ile de Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine, farklı ödeme seçenekleriyle finansman ihtiyaçlarını karşılama imkânı sunuyoruz. Müşterilerimizi destekleyerek onların yanında yer almayı sürdüreceğiz" dedi.

"Sağladığı destekler için Şekerbank’ı kutluyorum"

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Çelebi de bankanın üyeler için başlattığı kampanyalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Üretene her koşulda ihtiyacına yönelik finansal destek sağlayan Şekerbank’a yanımızda yer aldığı için teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.