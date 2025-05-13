SGK ödemelerini Şekerbank aracılığıyla gerçekleştiren eczacılar, aylık belli miktar bonus promosyonun yanı sıra, 6 ay ödemesiz dönem ve 60 aya varan vade seçenekleriyle finansman imkanından yararlanabiliyor.

Meslek gruplarına özel finansal çözümler geliştirmeye devam eden Şekerbank, sunduğu yeni kampanya ile eczacı müşterilerini birbirinden farklı avantajlarla destekliyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre, belli miktar ve üzeri SGK ödemelerini Şekerbank aracılığıyla gerçekleştiren eczacılar, aylık belli bir miktar bonus promosyonun yanı sıra, 6 ay ödemesiz dönem ve 60 aya varan vadelerle finansman imkanından faydalanabiliyor. Bankanın eczacı müşterileri böylelikle nakit akışlarını güçlendirmenin yanı sıra kampanyaya özel birçok fırsattan da yararlanabiliyor. Kampanya kapsamında, Ecza Bonus Kart 1 yıl ücretsiz sunulurken, ilk 3 ay boyunca POS aidat istisnası, aylık belli bir miktar ciroya kadar sıfır komisyon imkânı ve 10 yapraklı çek karnesi ücretsiz sağlanıyor. Ayrıca internet ve mobil bankacılık kanalları üzerinden yapılan EFT/havale işlemlerinden masraf alınmıyor.

"Eczacılarımızın finansal ihtiyaçlarını ön planda tutuyoruz"

Şekerbank KOBİ ve İşletme Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Üst kampanyayla ilgili şunları söyledi: "Eczacılarımızın finansal ihtiyaçlarını ön planda tutarak hayata geçirdiğimiz bu kampanya ile müşterilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. SGK ödemelerini Şekerbank’a taşıyan eczacılarımıza sunduğumuz avantajlı kredi imkanının yanı sıra onlara özel fırsatlar sunuyor ve eczacılarımıza ayrıcalık tanıyarak sağlık sektörüne sağladığımız desteği güçlendiriyoruz. Müşterilerimizin işlerini büyütme yolculuklarında finansal yüklerini hafifletmek için meslek gruplarına özel finansal çözümler geliştirmeyi sürdüreceğiz. Bu vesileyle eczacılarımızın Eczacılık Günü’nü kutluyoruz."