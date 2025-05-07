Şehitkamil Belediyesi Hanımlar Lokali’nde 8 aylık eğitim süresini başarıyla tamamlayan 50 kursiyerin eserlerinden oluşan Hayata Renk Kat Resim Sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Şehitkamil Belediyesi Hanımlar Lokali’nde 8 ay süren 2024-2025 eğitim dönemi, yılsonu sergisi renkli bir final yaptı. Kursu başarıyla tamamlayan 50 kursiyerin yağlı boya tekniği ile hazırladığı 200 eser Hayata Renk Kat Resim Sergisi ile törenle görücüye çıktı. Şehitkamil Sanat Galerisi’nde düzenlenen sergiye Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, belediye meclis üyeleri, STK Temsilcileri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

"Elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız"

Başkan Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada birbirinden güzel eserler ortaya çıkaran tüm kursiyerlere teşekkür etti. Yılmaz, "Çok güzel eserler ortaya çıkarmışsınız. Şehitkamil Belediyesi bünyesinde başarılı çalışmalara imza atılmasını görmek bizleri gururlandırıyor. Bir belediyenin görevi sadece asfalt ve park, bahçeler yapmak değil. O ilçenin, o kentin genel kültür-sanat yaşamına da katkıda bulunmalıdır. Bu gibi etkinlikler ilçemiz için çok önemli. Artması için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız" dedi.