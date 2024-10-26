Şehitkamil Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yılını coşkuyla kutlayacak. Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Cumhuriyet Bayramı’nı Gaziantep’e yakışır etkinliklerle kutlayacaklarını belirterek, tüm vatandaşları bu coşkuya ortak olmaya davet etti.

Gaziantep’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yılı Şehitkamil Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek etkinliklerle büyük coşkuyla kutlanacak. 13. Geleneksel Kulüpler Arası Cumhuriyet Kupası Yüzme Yarışları ile başlayan kutlamalar, çeşitli etkinliklerle devam edecek.

101. yıl çocuk etkinlikleri şenliği

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Şehitkamil Belediyesi etkinlikleri kapsamında ilk olarak, 27 Ekim Pazar günü saat 12:00’da Vadi Park’ta 101. Yıl Çocuk Etkinlikleri Şenliği düzenlenecek. Ayrıca, 28 Ekim Pazartesi günü de Karşıyaka, 8 Şubat ve Fıstıklık Mahallerin de çocuk şenliği devam edecek.

Dansart ve Anadolu ateşi gösterisi

27 Ekim Pazar günü saat 19:00’da ise, Devlet Tiyatroları Şehitkamil Sahnesi’nde “Dansart 100 yılın Dansı” ve “Anadolu Ateşi Kıvılcım Gösterisi” etkinliği ile Cumhuriyet coşkusu devam edecek.

Cumhuriyet için fener alaylı yürüyüş

28 Ekim Pazartesi Günü de akşam saat 19.00’da Bayraklı Cumhuriyet Yürüyüşü ve Fener Alayı ile vatandaşlarla Masal Parkı’ndan Korupark’a kadar ellerinde Türk Bayrakları ve fenerlerle Cumhuriyet için yürüyecek.

Şehitler için Kur’an okutulacak

Yürüyüşün sonunda ise Korupark’ta Ankara TUSAŞ’taki terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımız için Kur’an-ı Kerim okutulacak. Gecenin sonunda ise havai fişek gösterisi yapılacak.

101 araçla Cumhuriyet korteji

29 Ekim Salı günü saat 17:00 da Aydınlar Mahallesi’nden başlayarak Pancarlı Festival Alanı’na kadar 101 araçla Cumhuriyet korteji düzenlenecek. Başkan Yılmaz tüm etkinliklere vatandaşları davet ederek, bu coşkuya ortak olmalarını istedi.