Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından bir işletmede yapılan denetimlerde muhafaza ve hijyen şartlarına uymayan 250 kilogram beyaz et ele geçirildi. Ürünler imha edilirken, işletme hakkında idari işlem uygulandı.

Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini sıklaştıran ekipler, vatandaşların sağlıklı gıda tüketmesini sağlıyor. Denetimlerde ele geçirilen sağlıksız ürünleri imha eden ekipler, işletmelere de ilgili yasa maddelerince idari işlem uyguluyor.

Zabıta ekiplerini tarafından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ortaklığında son olarak Sanayi Mahallesi’nde bir işletmede yapılan denetimlerde de halk sağlığı ve güvenliği açısında uygun olmayan beyaz et tespit edildi. Etlerin muhafaza ve hijyen şartlarına aykırı bir şekilde işletmede bulundurulduğunu fark eden ekipler, tutanak tuttu. Yaklaşık 250 kilogram eti imha eden ekipler, işletmeye de ilgili yasa gereğince işlem başlattı.