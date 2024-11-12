Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yapımı tamamlanan Atatürk Bulvarı’ndaki karayolunun yol çizgileri çekiliyor.

Gölbaşı ilçesinde yapımı tamamlanan Atatürk Bulvarı üzerine karayolunun yol güvenliği için yol çizgilerinin çekimi devam ediyor. Karayolları ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından yol yeni görünümüne kavuştu. Yol güvenliği ve konforu için yapılan çalışmalar sonrasında trafik akışı daha sağlıklı olarak bir şekilde verilecek. Yol çizgisinde kullanılan termoplastik boya sayesinde gece karanlığında çizgiler daha net görünerek sürücülere kolaylık sağlayacak.