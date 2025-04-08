Şehitkamil Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısının 1. birleşimi Umut Yılmaz başkanlığında yapıldı. 2024 yılı faaliyet raporunun oy birliği ile kabul edildiği mecliste, encümen ve komisyon üyeliği seçimleri de yapıldı.

Şehitkamil Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısının 1. birleşimi gerçekleşti. Atatürk Kültür ve Spor Merkezi’nde Umut Yılmaz başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündemdeki 10 madde görüşüldü. Denetim komisyon raporunun meclis üyelerine okunduğu mecliste, encümen ve komisyon üyeliği seçimleri yapıldı, gündem maddeleri oy birliği ile ilgili komisyonlara sevk edildi. Şehitkamil Belediyesi 2024 yılı faaliyet raporu da oybirliği ile kabul edildi.

Encümen ve komisyon üyeleri belirlendi

Mecliste, görevde 1 yılını dolduran encümen ve komisyon üyeleri için seçim yapıldı. Gizli oylama ile yapılan seçimlerde encümen üyeliklerine Hasan Oğuz, İbrahim Halil Arslan ve Ahmet Doğan Çelik seçildi.